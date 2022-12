OM : Guendouzi sur le départ, il fait trembler Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à vivre un mercato hivernal mouvementé. Les Phocéens pourraient perdre... Mattéo Guendouzi, qui suscite la convoitise de certains clubs européens.

La direction de l'OM sera très attendue cet hiver pendant le mercato. Pablo Longoria doit faire rentrer de l'argent dans les caisses tout en n'affaiblissant pas l'effectif d'Igor Tudor. Une mission qui s'annonce complexe. Luis Suarez est déjà parti et pourrait prochainement être suivi par Pape Gueye, Cengiz Under, Leonardo Balerdi ou encore Gerson. Mais aucun joueur de l'OM ne semble protégé cet hiver. Plus les jours passent et plus les rumeurs se multiplient. Et elles concernent désormais des joueurs cadres voire indéboulonnables d'Igor Tudor. Si l'on en croit les informations de Mohamed Toubache, Mattéo Guendouzi n'est pas encore certain de rester Marseillais à la fin du mois de janvier...

Guendouzi partant au mercato, l'OM devra faire un choix

Le consultant a en effet indiqué ces dernières heures via son compte Twitter en répondant à un internaute que le vice-champion du monde français faisait l'objet d'un intérêt fort de la part de certaines équipes en Europe. « Oui ça va bouger du côté de Marseille comme c’est prévu et ça peut tanguer notamment sur le cas Guendouzi qui fait l’objet d’approches insistantes. Ailleurs, ça sera un mercato de réajustement. Mais aussi un mercato qui permettra d’encaisser un beau billet tout en anticipant sur le mercato d’été… un mercato d’utilité !! », a notamment indiqué Mohamed Toubache, qui ne manquera néanmoins pas d'inquiéter certains fans de l'OM. Car si les hommes d'Igor Tudor pointent à la quatrième place de Ligue 1, le départ de certains joueurs cadres pourrait se montrer fatal dans la course pour le podium. Un podium qui parait vital pour les finances de l'Olympique de Marseille. Reste maintenant à savoir si Guendouzi serait motivé à l'idée de quitter le club phocéen, qui lui a permis de se relancer et de figurer régulièrement dans le groupe de l'équipe de France.