OM : Guendouzi jusqu'en 2025, c'est signé

Prêté cette saison par Arsenal à l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi va rester à l'OM et il aurait même déjà signé son contrat.

Fabrizio Romano l’annonce ce mercredi, Mattéo Guendouzi a paraphé son prochain contrat, lequel fera de lui un football de l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2025. Arrivé l’été dernier dans l’effectif de Jorge Sampaoli en provenance des Gunners, où Mikel Arteta ne comptait plus sur lui, le milieu de terrain de 22 ans avait une clause dans ce prêt qui prévoyait qu’il soit définitivement transféré à l’OM au bout de 38 matchs. Et c’est désormais le cas, sans même attendre la suite de la saison. Celui qui est devenu international français en novembre dernier a joué 26 matchs de Ligue 1, 4 de Coupe de France, 6 d’Europa League et 2 de Conférence League. Le compte est bon, et son départ d’Arsenal est donc automatique acquis pour un prix qui serait autour de 11 millions d'euros.

Mattéo Guendouzi leaves Arsenal permanently to join Olympique Marseille on a 3 year deal. Guendouzi has met clauses in his loan deal after playing 38 games. 🔵🇫🇷 #AFC



Guendouzi has already signed his contract until June 2025 with OM. #TeamOM