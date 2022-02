OM : Guendouzi explose, merci Sampaoli

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est l'une des belles surprises de cette saison du côté de Marseille, Mattéo Guendouzi s'est révélé sous le maillot de l'OM, au point de rejoindre l'équipe de France. Le jeune joueur français le doit à Jorge Sampaoli.

Débarqué l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance d’Arsenal dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat presque anecdotique, puisqu’il faut que l’OM assure son maintien en Ligue 1 pour qu’elle soit levée, Mattéo Guendouzi est devenu l’un des chouchous du Vélodrome. Il est vrai que le milieu défensif ne se ménage pas pour son club, et l’image d’ancien fan du PSG a vite été décollée, le joueur prêté par les Gunners donnant tout ce qu’il a pour l’OM, avec des explosions de joie toujours spectaculaires. Les performances de Guendouzi ont même convaincu Didier Deschamps de l’appeler l’automne dernier en équipe de France, un signe très favorable à moins d’un an du Mondial au Qatar. Alors comment expliquer cette montée en puissance de celui qui semblait s’être perdu en décidant de quitter Lorient pour Arsenal en 2018 ? Pour Serge Costa, coach personnel de Mattéo Guendouzi et actuellement en poste au Standard de Liège, il est clair que ce dernier doit dire un grand merci à Jorge Sampaoli.

Sampaoli a libéré Guendouzi

L’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille a en effet réussi à trouver ce qu’il manquait au milieu de terrain de 22 ans pour qu’il confirme tout le bien que les Gunners pensaient de lui lorsqu’ils étaient allés chercher Mattéo Guendouzi chez les Merlus. « Dans le dernier tiers du terrain, Sampaoli laisse aux joueurs la liberté pour exprimer leur talent. Ça a fait un bien fou à Mattéo, car il a été un peu bridé dans le passé à ce niveau-là. Il a des grands principes, défensifs surtout d'ailleurs. Mais, offensivement, ce n'est pas que de la tactique, il y a un côté énergique, émotionnel, qui poussent les joueurs à tenter. Contre Angers, Mattéo perd deux ou trois ballons, mais il est vite passé à autre chose, car il sait qu'il aura trente ou quarante fois l'occasion de mieux faire dans le match. Il a joué parfois dans des équipes un peu plus sclérosées au jeu plus minimaliste », explique le coach du joueur marseillais qui reconnaît aussi que Mattéo Guendouzi est de plus en plus professionnalisme et mature, ce qui est évidemment une très bonne chose pour lui…et pour l’Olympique de Marseille.