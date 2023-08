OM ‍: Guendouzi en Turquie, l'offre qui change tout

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait connaitre encore quelques rebondissements en cette fin de mercato estival. L'avenir de certains joueurs n'est toujours pas scellé, comme celui de Mattéo Guendouzi.

Les hommes de Marcelino sont plus que jamais concentrés sur leur 3e tour préliminaire retour de Ligue des champions face au Pana ce mardi soir au Stade Vélodrome. Beaucoup de choses dépendent de cette rencontre, cruciale pour les finances et ambitions phocéennes. Si tout se passe bien, du renfort pourra encore débarquer. Dans le cas contraire, des départs interviendront. Le destin de certains joueurs est encore flou. C'est notamment le cas pour Mattéo Guendouzi, qui n'est pas encore sûr de rentrer dans les plans de Marcelino et qui dispose d'une très belle cote sur le marché des transferts.

Guendouzi, départ inéluctable de l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

Le vice-champion du monde a connu une saison plus compliquée avec Igor Tudor qu'avec Jorge Sampaoli. L'arrivée de Marcelino à l'OM n'a pas encore changé la dynamique pour l'ancien d'Arsenal. Jusqu'au 31 août au soir, tout semble encore possible pour Guendouzi. D'autant que pas mal d'équipes s'intéressent à lui. C'est le cas de la Lazio, même si les Romains n'en font pas forcément un plan A. Outre l'Italie, l'Angleterre garde un oeil sur le profil du milieu de terrain international. Enfin, la plus belle touche que Guendouzi semble avoir est en Turquie du côté de Galatasaray. Le journaliste Sami Yen Haber fait état d'un intérêt fort du club d'Istanbul pour le Phocéen. En fin de contrat en juin 2025, Mattéo Guendouzi est estimé à près de 25 millions d'euros. Un prix qui soulagerait grandement les caisses de l'OM, qui pourrait aussi se contenter d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. Avant d'en savoir plus concernant Guendouzi, l'OM va devoir faire le boulot face au Pana, vainqueur 1 but à 0 la semaine passée à Athènes.