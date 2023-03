OM : Guendouzi coûte cher, l'attaque inattendue

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Battu par le PSG en championnat et éliminé de la Coupe de France par Annecy, l'OM vient d'enchaîner deux immenses désillusions dans sa saison. Mattéo Guendouzi a été jugé comme l'un des responsables de la bévue marseillaise.

En l'espace de quelques jours, l'OM est passé d'un impensable rêve du doublé Coupe de France/Ligue 1 à deux défaites qui scellent le sort de la saison des Marseillais. Sur une excellente dynamique depuis la fin de la trêve internationale, l'OM vient de subir deux coups d'arrêt dans son exercice 2022/2023. Les prestations des joueurs phocéens ont été particulièrement critiquées, notamment celle de Leonardo Balerdi qui a raté son tir au but dans la séance des penalties contre Annecy. Leader du milieu de terrain marseillais depuis le début de la saison, Mattéo Guendouzi a également été pointé du doigt. L'ancien défenseur de Marseille Bernard Casoni n'a pas été tendre envers l'ex-joueur d'Arsenal.

Mattéo Guendouzi se fait reprendre par un ancien de l'OM

« Je le trouve émoussé. Comme il est une pièce maîtresse de l'équipe, le pressing des Olympiens est forcément moins efficace. Une erreur de marquage est évidemment visible, mais un cadrage en retard de sa part est tout aussi préjudiciable » a déclaré celui qui a remporté la Ligue des Champions avec l'OM en 1993 dans une interview accordée au journal La Provence. Bernard Casoni estime que Guendouzi n'a pas été au niveau lors de la rencontre contre Annecy. Éliminés par le dixième de la Ligue 2, Mattéo Guendouzi et l'OM vont absolument devoir se reprendre lors du match contre Rennes ce dimanche 5 mars. En cas de défaite, Marseille pourrait relancer la course à la C1. Deuxième du championnat, l'OM n'a plus le droit à l'erreur. De son côté, Guendouzi est toujours associé à Aston Villa et aura une nouvelle opportunité de retourner en Premier League lors du prochain mercato estival sous les ordres de son ancien entraîneur, Unai Emery.