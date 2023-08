OM ‍: Guendouzi bradé, une terrible vérité éclate

Dans : OM.

Sur le départ depuis plusieurs jours, Mattéo Guendouzi est désormais à un pas d'un départ de l’OM, qui a trouvé un accord avec la Lazio Rome.

Comme indiqué ce dimanche par Fabrizio Romano, Mattéo Guendouzi va quitter l’Olympique de Marseille et s’apprête à rejoindre la Lazio Rome. Un accord a quasiment été ficelé entre le club phocéen et l’équipe de Maurizio Sarri pour un transfert de 13 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus facilement atteignables. Un total de 18 millions d’euros pour un vice-champion du monde de 24 ans à qui il restait deux ans de contrat, force est de constater que Pablo Longoria n’a pas été le roi de la négociation sur ce coup-là.

C’est un reproche qui est régulièrement fait au président de l’OM, celui de ne pas réussir à tirer plus de 15 millions d’euros de ses belles valeurs marchandes comme ce fut le cas par le passé avec Bamba Dieng, Morgan Sanson ou encore Duje Caleta-Car et Cengiz Ünder. La vérité en ce qui concerne Mattéo Guendouzi, c’est que l’ancien joueur d’Arsenal avait très peu d’offres, ce qui n’a pas permis à Pablo Longoria de faire grimper les enchères selon Sébastien Denis, journaliste pour Foot Mercato.

Guendouzi était très peu courtisé au mercato

« Certains trouveront le montant faible et mal négocié par l’OM. Il faut savoir qu’il n’y avait aucun autre club vraiment prêt à mettre autant d’argent sur Guendouzi. Ni Naples, ni Galatasaray ni aucun club anglais. Pour un joueur pas trop compatible avec Marcelino et qui avait plus vraiment la tête à l’OM, et qui n’avait pas coûté trop cher à l’achat, est-ce que Longoria pouvait trouver mieux… » a publié le journaliste. La vérité est donc terrible pour Mattéo Guendouzi, lequel était très peu courtisé sur le marché des transferts alors qu’il s’agissait pourtant d’une des plus belles valeurs marchandes de l’effectif olympien. Mais la demi-saison sur le banc avec Igor Tudor et le début de saison 2023-2024 dans la peau d’un remplaçant également sous les ordres de Marcelino ont considérablement fait baisser la cote de Mattéo Guendouzi, pour qui Pablo Longoria n’a donc pas pu tirer plus de 18 millions d’euros.