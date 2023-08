OM ‍: Guendouzi bradé, Longoria a perdu la tête

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Non retenu par l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi va filer à la Lazio Rome. Le milieu de terrain fait l’objet d’un prêt payant avec une obligation d’achat avantageuse pour les Italiens. Une opération étonnante de la part du président marseillais Pablo Longoria.

Il n’y a pas si longtemps, Mattéo Guendouzi était encore considéré comme l’une des principales valeurs marchandes à l’Olympique de Marseille. Même si le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire, personne ne s’attendait à le voir partir à la Lazio Rome dans le cadre d’un prêt payant (1 M€) avec obligation d’achat (12 M€ + 5 M€ de bonus accessibles). Surpris et surtout déçu, Thibaud Vézirian ne comprend pas la décision du président Pablo Longoria. « Sans tomber dans la démagogie, le transfert de Matteo Guendouzi, 24 ans, à la Lazio, ne relève d’aucune logique sportive », s’est étonné le journaliste de Team Football.

« Qu’à un an de la fin de son contrat, Pablo Longoria veuille "évacuer" un gros salaire au lieu de le voir partir libre, c’est le résultat d’une logique économique compréhensible. Quoique. N’était-il pas possible de le faire prolonger d’une saison ? Vues les finances paisibles de l’OM, le deal aurait été facile, a envisagé notre confrère. Et même si le milieu de terrain possède un beau salaire, l’augmentation massive (et historique) de la masse salariale olympienne depuis l’été 2021 montre que ce sujet n’est pas un souci pour le club. »

« (C’est) un deal qui interroge, a poursuivi Thibaud Vézirian. Un international français vendu si peu cher, c’est un cadeau ! La Lazio ne doit pas en croire ses yeux. "Oui mais il n’y avait pas de meilleures offres", entend-on. Alors ne le vendez pas ! Gardez donc cet actif capital pour la réussite sportive au cours d’une nouvelle saison à rallonge. C’est l’âme d’un groupe, une sangsue sur le terrain, un modèle pour les supporters, de l’énergie positive pour tous ses coéquipiers. Assez irremplaçable. Avec lui, vous savez que vous pouvez aller à la guerre ! Un entraîneur peut s’appuyer sur ce type de joueur. Un combattant, de l’altruisme dans les courses et par la passe. »

Longoria devra s'expliquer

« (…) Mattéo Guendouzi possède un profil si particulier. Ce n’est pas un esthète, c’est un homme de l’ombre. Dans l’ombre sur le terrain, à travailler pour les autres, mais dans la lumière pour se faire entendre. Prenait-il trop de lumière au sein du club au point de faire de l’ombre à certains ? Sa langue bien pendue lui a-t-elle fait défaut auprès de la direction ? Les explications de Pablo Longoria seront très attendues en fin de mercato. Peu de chances qu’elles soient convaincantes », a prévenu le journaliste.