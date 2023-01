OM : Guendouzi à Villa, Unai Emery est obsédé !

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Le mercato hivernal doit fermer ses portes dans une semaine et les clubs commencent à s'activer afin de se renforcer en vue de la fin de la saison. Aston Villa continue de faire le forcing pour Mattéo Guendouzi qui est la priorité du club anglais.

Depuis l'arrivée d'Unai Emery sur le banc d'Aston Villa, les Villans ont repris confiance et affichent clairement leurs ambitions. Le club anglais qui a déjà recruté Boubacar Kamara l'été dernier, compte bien piquer le nouveau patron du milieu de terrain marseillais. Courtisé par l'équipe de Birmingham, Mattéo Guendouzi est au centre de toutes les attentions. Celui qui a qualifié l'OM en huitième de finale de la Coupe de France, grâce son but contre Rennes, est le chouchou d'Unai Emery. Le technicien espagnol est celui qui a fait exploser l'ancien joueur du FC Lorient au plus haut niveau il y a quelques saisons à Arsenal. Encore aujourd'hui, l'ex-coach du PSG n'a pas oublié les qualités de Guendouzi et espère bien le convaincre de retourner en Premier League selon les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, interrogé au sujet de l'obsession de l'entraineur espagnol pour son ancien joueur.

Emery et Villa ne lâchent pas Guendouzi

Le but et la qualif’ à la maison 🏠 Soirée parfaite 💙🤍 pic.twitter.com/oj4WAbHpjX — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) January 20, 2023

« Oui, l'objectif d'Aston Villa est de recruter Guendouzi. Oui, absolument, ils veulent ce joueur. Ils ont déjà eu des conversations du côté du joueur. Voyons comment se passera la négociation avec Marseille. Ce n'est pas une négociation facile avec Marseille, mais il est en tête de liste pour Aston Villa. De plus, Marseille se rapproche maintenant d'Ivan Ilić de Vérone. Je pense que la situation de Guendouzi est à surveiller cette semaine. Villa poussera et Unai Emery, en particulier, est amoureux de ce joueur » a confié le journaliste italien dans le podcast House of Champions. Évalué à 25 millions d'euros, le joueur français de 23 ans fera l'objet d'un forcing d'Aston Villa jusqu'à la dernière seconde du mercato hivernal. L'OM est prévenu et ces dernières années, quand les clubs anglais veulent un joueur, il est souvent très difficile d'y résister. Malgré l'attachement que semble porter Matteo Guendouzi au club provençal et à ses supporters ces dernières années.