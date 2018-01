OM : Grosse mise au point dans le dossier Gonalons !

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Vendredi, la presse italienne affirmait que l'avenir de Maxime Gonalons à l'AS Rome était probablement en passe de se terminer. Seulement six mois après sa signature en provenance de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain français n'aurait pas convaincu le staff de la Roma. CalcioMercato relançait donc la rumeur d'un départ possible de Maxime Gonalons à l'Olympique de Marseille, un bruit qui avait déjà circulé il y a quelques semaines et qui avait incité l'agent de l'ancien capitaine de l'OL à intervenir pour dire que ce n'était pas le cas.

Constatant que le départ de Maxime Gonalons de l'AS Rome pour l'OM revenait sur le dessus du tapis, Frédéric Guerra, représentant de longue date du joueur, a mis encore une fois les choses au point sur ForzaRoma.info. « Un départ de Maxime de l’AS Rome est absolument exclu. Nous sommes heureux de la façon dont Di Francesco l'utilise. Maxime est heureux à Rome et Rome est heureux de Maxime. L'arrivée de Milan Badelj ne sera pas un problème. C’est certain Maxime sera Giallorossi la saison prochaine », a indiqué l’agent de Maxime Gonalons histoire de mettre un terme aux supputations d’un départ du milieu défensif à l’Olympique de Marseille ou ailleurs.