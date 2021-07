OM : Grosse menace sur Marseille-Villarreal !

Dans : OM.

Dans une semaine, les supporters de l'Olympique de Marseille doivent faire leur grand retour au Vélodrome pour OM-Villarreal. Mais cette rencontre pourrait être purement et simplement annulée.

Le samedi 31 juillet, est une date bloquée par des milliers de supporters de l’Olympique de Marseille, puisque l’OM avait annoncé que la rencontre entre la formation de Jorge Sampaoli et Villarreal pourrait être suivie par 30.000 spectateurs, tous munis d’un pass sanitaire, dans les tribunes du Vélodrome. L’engouement certain provoqué par le mercato incroyable signé par Pablo Longoria annonce un gros succès populaire pour ce match de préparation à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Cependant, les nuages noires s’amoncellent sur le Vélodrome puisque le club espagnol, qui a fait 2-2 contre Lyon en jeudi en amical, a enregistré deux cas de Covid19 au sein de son équipe, sans dévoiler l’identité des personnes concernées, et s'inquiète sur d'autres joueurs qui pourraient être des cas contacts. Et donc, fort de ces contrôles positifs, Villarreal a immédiatement décidé d’annuler son déplacement ce dimanche en Hongrie où le vainqueur de l’Europa League devait affronter le Budapest Honved.

A la place c’est son équipe B qui a pris le chemin de la Hongrie. Villarreal a également annulé un déplacement en Autriche où deux matches contre Kiev et le Hertha Berlin étaient déjà programmés la semaine prochaine. A la place de ces trois rencontres, la formation d’Unai Émery va donc rester dans ses installations pour s’entraîner tout en réalisant des tests quotidiens. Le sous-marin jaune n’a rien décidé concernant le déplacement au Vélodrome dans une semaine, mais si d’autres cas se déclaraient il n’aurait pas d’autre choix que de déclarer forfait. Du côté de l’Olympique de Marseille on reste évidemment très attentif à la situation sanitaire du côté de Villarreal.