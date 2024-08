OM ‍: Greenwood est à 50%, la Ligue 1 terrifiée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un premier match de grande qualité sous les couleurs de l’OM en Ligue 1, Mason Greenwood a déjà conquis les supporters olympiens. Mais les amoureux du club phocéen n’ont encore rien vu.

Auteur de deux buts et d’un penalty provoqué pour son premier match de Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a prouvé son talent en l’espace d’une seule rencontre. Considéré en Angleterre comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération avant ses problèmes extra-sportifs, l’ancien attaquant de Manchester United va faire un bien fou à l’OM. Sa vitesse, sa capacité de dribbler, de marquer des deux pieds et de faire les bons choix de passe seront précieux pour Roberto De Zerbi. Avant la signature de l’international anglais, le coach de l’OM avait fait des pieds et des mains pour le convaincre de venir et on comprend pourquoi.

Les supporters marseillais sont déjà très excités après cette grande première de Mason Greenwood et pourtant, ils n’ont encore rien vu. En effet, le journaliste Adam Manseur a fait savoir sur son compte X que l’ancien attaquant de Manchester United était encore très loin de son meilleur niveau sur le plan physique. « Concernant Greenwood, il a dit au staff il y a une semaine qu’il n’était pas encore à 100% physiquement et qu’il avait besoin de faire 90 minutes à Brest. Je pense que d’ici 2/3 semaines on aura un Mason encore plus explosif et capable d’aller jouer encore plus de 1vs1. Sur certaines phases il était en gestion quand il sera au top physiquement ça va être méchant même dans le contre pressing il va être plus présent » a promis l’insider marseillais, convaincu que Mason Greenwood était loin d’être au top de sa forme samedi à Brest.

Greenwood n'est pas encore au top physiquement

Cela est prometteur car assurément, les joueurs d’Eric Roy n’ont pas vu un joueur à court de rythme samedi. Pas avare en efforts défensifs, Mason Greenwood n’a jamais faibli et a sans cesse provoqué le danger dans la défense de Brest avec des dribbles inspirés et des frappes dangereuses. Si en plus, l’Anglais n’était pas à 100 % physiquement, alors l’OM devrait pouvoir profiter de l’un des meilleurs joueurs du championnat cette saison, pour le plus grand bonheur de ses supporters et de son entraîneur Roberto De Zerbi, lequel attend maintenant un joueur au profil similaire à recruter d’ici la fin du mercato sur le côté gauche.