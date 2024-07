OM ‍: Greenwood déjà viré, le maire de Marseille est furieux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après avoir fait plier l'Olympique de Marseille dans le dossier Youcef Atal, Benoît Payan, maire de la cité phocéenne, s'oppose cette fois à la signature de Mason Greenwood à l'OM.

Il est plutôt rare que le maire d'une ville se mêle du mercato de son club, mais lors de ce mercato estival, Benoît Payan, maire socialiste de Marseille, a décidé de faire entendre sa voix pour s'opposer à la venue de deux joueurs. La semaine passée, il avait fait capoter la venue de Youcef Atal, alors que ce dernier avait trouvé un accord avec Pablo Longoria, estimant que la condamnation de l'ancien joueur de Nice dans une affaire de haine raciale était rédhibitoire. Et cette fois, c'est la signature de Mason Greenwood que l'élu phocéen veut faire annuler par l'Olympique de Marseille. Revenant sur les faits épouvantables de violence domestique commis par l'attaquant de Manchester United, Benoît Payan a prévenu le président de l'OM qu'il ne voulait pas d'un tel individu, aussi talentueux soit-il, sous le maillot marseillais.

Greenwood à l'OM, brutal coup d'arrêt

Greenwood pour 31 ME, MU et l'OM sont d'accord https://t.co/tfHHsBm43L — Foot01.com (@Foot01_com) July 9, 2024

Interrogé par RMC sur ce sujet, le maire de Marseille a clairement affiché sa détermination à faire échouer le transfert de Mason Greenwood dont tout le monde a pourtant dit mardi qu'il était imminent. « Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là. Les valeurs de Marseille et les valeurs de l’Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça (...) Il prétend jouer à l’Olympique de Marseille, Greenwood? Mais c’est une honte ! Je vais en parler à Pablo Longoria (...) Il n'y a pas de place à l’OM pour celles et ceux qui ont ces comportements-là, pour celles et ceux qui commettent ce genre de crimes et de délits. C’est insupportable. Je n'imagine pas une seconde que Pablo Longoria fasse cette faute majeure », a lancé Benoît Payan. Si ce dernier a reçu de nombreux messages de soutien, il a été également rappelé à l'ordre par certains supporters qui estiment qu'il se mêle de ce qui ne le regarde pas et que Mason Greenwood n'a pas été condamné et mérite peut-être une deuxième chance. A voir si Pablo Longoria prendra le risque de se mettre l'élu à dos et ira au bout dans ce dossier.