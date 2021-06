OM : Giroud envoie le Milan AC droit sur Milik

Dans : OM.

Auteur d’une excellente demi-saison avec l’Olympique de Marseille, l'attaquant Arkadiusz Milik alimente les rumeurs de transfert. Cette fois, on parle d’un intérêt du Milan AC qui n’est plus certain de recruter le Français Olivier Giroud.

Malheureusement pour l’Olympique de Marseille, le feuilleton Arkadiusz Milik ne fait que commencer. Le président Pablo Longoria a tout fait pour rassurer les supporters sur sa capacité à conserver l’attaquant prêté par Naples. Mais les rumeurs qui circulent depuis quelques semaines laissent entendre qu’un départ du Polonais reste possible. Surtout si des cadors européens viennent frapper à sa porte pendant l’été.

Un troisième cador sur Milik

On a en effet parlé d’un intérêt persistant de la Juventus Turin qui n’est plus la seule formation sur le coup. Tottenham est également annoncé parmi les admirateurs d’Arkadiusz Milik. Et maintenant, La Gazzetta dello Sport ajoute le Milan AC à la liste suite au rebondissement concernant le Français Olivier Giroud. Rappelons que le champion du monde, annoncé sur le point de rejoindre les Rossoneri à la fin de son contrat en juin, a vu ses dirigeants à Chelsea activer une option de son bail pour une année supplémentaire.

Cette prolongation n’enterre pas la piste menant à l’attaquant des Blues mais une indemnité de transfert sera désormais nécessaire. D’où l’alternative nommée Arkadiusz Milik, qui a déjà largement fait ses preuves dans le championnat italien. Mais que les fans de l’Olympique de Marseille se rassurent, il n’y a pour le moment rien de concret puisque l’international polonais ne serait qu’un plan de secours parmi beaucoup d’autres. Le journal aux pages roses cite plusieurs buteurs comme Dusan Vlahovic (21 ans, Fiorentina), Gianluca Scamacca (22 ans, Sassuolo) ou encore son coéquipier Giacomo Raspadori (21 ans) parmi les joueurs suivis par le Milan AC. La menace milanaise ne serait donc pas si pressante.