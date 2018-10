OM : Gilles Favard voit « des joueurs de National à Marseille »

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Téléspectateur attentif du match Limassol-OM, Gilles Favard n'a pas masqué sa désolation après le nul concédé par l'Olympique de Marseille face à la modeste formation chypriote. Et fidèle à son habitude, le consultant de la chaîne L'Equipe n'y est pas allé de main morte concernant les footballeurs phocéens. Même s'il estime que Rudi Garcia a une énorme responsabilité dans ce résultat, Gilles Favard a également allumé Maxime Lopez.

« Sur le premier but de Limassol, Maxime Lopez est au milieu trois mètres derrière le mec et il arrive quand le gars a tiré au but (...) Faut qu’on arrête avec Maxime Lopez, c’est un joueur de National. Et il n’est pas le seul à être un joueur de National, l’OM a plusieurs joueurs de National. Franchement, Sertic pourquoi le faire jouer ? Le responsable c’est le mec qui est sur le banc, là il a fait n’importe quoi, on ne peut pas l’épargner. Le responsable numéro 1 c'est Rudi Garcia, son équipe n'est ni prête tactiquement, ni prête techniquement, ni prête physiquement », a lancé Gilles Favard, afin de faire comprendre son mécontentement suite à ce 2-2 à Limassol.