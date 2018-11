OM : Gilles Favard défonce Mandanda et il ne fait pas semblant

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Fautif sur le but amiénois dimanche soir, Steve Mandanda inquiète à l’Olympique de Marseille. Son niveau depuis le début de la saison interpelle, d’autant que le champion du monde 2018 possède encore deux années de contrat dans la cité phocéenne. Selon Gilles Favard, chroniqueur pour la Chaîne L’Equipe, il est absolument évident que l’Olympique de Marseille devra recruter un gardien de but lors du prochain mercato estival. Au passage, « le Spectre » dézingue le portier tricolore. Avec quelques imprécisions tout de même au moment d’évoquer son nombre de sélections…

« L'année prochaine, l'OM va être obligé de se pencher sur le recrutement d'un gardien. Steve Mandanda, on dit que c'est un grand gardien international, mais il faut regarder le nombre de sélections qu'il a avant de dire ça... C'est très peu, il ne doit pas dépasser 10 matchs (précision : 28 sélections en Equipe de France en réalité). Ce n'est qu'un remplaçant en Equipe de France, faut-il le rappeler ! En Angleterre, il s'est vautré. La saison passée, il a été nommé meilleur gardien de Ligue 1, c'était une supercherie ! » a expliqué Gilles Favard, pour qui Marseille ne pourra pas repartir une saison avec Steve Mandanda. Reste qu’il est encore tout-à-fait possible que l’ancien gardien du Havre retrouve son meilleur niveau. Et si tel était le cas, alors le débat serait clos.