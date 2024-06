OM ‍: Gigot ruine le plan de Longoria

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’OM souhaite vendre Samuel Gigot et a d’ailleurs trouvé un accord en ce sens avec une formation turque. Le joueur, de son côté, ne l’entend pas de cette oreille et un départ n’est pas encore acté.

L’information que tout le monde attendait avec impatience du côté de l’Olympique de Marseille est enfin arrivée. Après plusieurs semaines d’attente, Roberto De Zerbi a signé son contrat de trois saisons à l’OM. Après une saison décevante l’an dernier marquée par l’arrivée de quatre entraîneurs différents, Pablo Longoria mise sur de la continuité avec le coach italien qui a quitté Brighton après moins de deux ans en Angleterre. Désormais, l’OM, qui attend une dizaine de recrues durant l’intersaison, veut dégraisser son effectif et Iliman Ndiaye doit signer à Everton dans les prochaines heures contre une somme de 18,5 millions d’euros hors bonus. Autre joueur qui peut potentiellement quitter le navire, Samuel Gigot. L’OM a d’ailleurs accepté une offre de Trabzonspor, équipe évoluant en première division turque, pour le transfert du défenseur central. Une opération mise en suspens par le joueur qui ne souhaite pour le moment pas rejoindre la Turquie.

Gigot temporise et veut parler à De Zerbi

Malgré un accord entre l’OM et Trabzonspor autour d’un transfert d’un peu moins de 4M€, Samuel Gigot ne veut pas poursuivre sa carrière en Turquie. 😬🇹🇷



Il attend la reprise pour parler avec Roberto De Zerbi. 🗣️ #TeamOM #MercatOM | 🗞️ @laprovence pic.twitter.com/XD3KnMnqGW — INFO.OM_13 (@infoom_13) June 30, 2024

La Provence nous apprend ces dernières heures qu’en dépit de l’accord entre les deux clubs pour une indemnité d’environ 4 millions d’euros, le joueur de 30 ans souhaite dans un premier temps parler à De Zerbi pour savoir ce qu’il compte faire avec lui. Sa priorité est de rester dans son club de cœur et le dossier est pour l’instant en stand-by. Les différentes parties risquent d’être très vite fixées puisque la reprise de l’entraînement est prévue pour ce lundi 1er juillet. L’ancien pilier du Lokomotiv Moscou saura s’il a encore sa place dans le projet ou s’il sera contraint de plier bagage et de repartir à l’étranger où il a passé la majorité de sa carrière avec des passages en Russie donc mais également en Belgique. En tout cas, la direction phocéenne a d’ores et déjà anticipé un possible futur départ de Gigot et l’arrivée de Lilian Brassier, solide défenseur central du Stade Brestois, doit être conclue rapidement pour une somme de 10 millions d’euros.