OM : Gignac et Dja Djédjé sont frères grâce à une bonne baston

Dans : OM, Ligue 1.

Voilà une anecdote qui pourrait rassurer les supporters du Paris Saint-Germain, après les tensions apparues entre Neymar et Edinson Cavani.

A l'Olympique de Marseille, on a aussi connu quelques altercations. Et notamment celle entre Brice Dja Djédjé et André-Pierre Gignac lors de la saison 2014-2015. A la Commanderie, les deux Marseillais en étaient carrément venus aux mains ! Ce qui n’avait pas empêché l’Ivoirien de devenir le « petit frère » de l’attaquant.

« On faisait un 5 contre 5 à l'entraînement et on prenait l'eau, a raconté le latéral droit de Watford sur SFR Sport. Dans mon équipe, il y avait Valbuena, Dédé Gignac et deux joueurs de la réserve. On prenait l'eau comme pas possible, on perdait tous les matchs ! Et Gignac, dès qu'il avait la balle, boom ! Il frappait. Au bout d'un moment, on se regarde et je lui dis : "t'en n'a pas marre de perdre ?" Il me sort un truc... Je lui dis : "au lieu de faire le mariole, si t'es un homme, viens, on va dans le vestiaire..." »

La baston décisive

« Le coach José Anigo était surpris. Du coup, j'enlève la chasuble, je me dirige vers le vestiaire et je luis dis : "viens si t'es un homme, suis moi." Gignac vient avec moi dans le vestiaire. On s'en met une, a poursuivi Dja Djédjé. Et bizarrement, on finit de se battre et on repart sur le terrain comme si de rien n'était. On joue et on gagne le tournoi. Après ça, il me considérait comme son petit frère, on était vraiment proche. » Comme quoi, une bonne bagarre peut parfois résoudre les problèmes.