OM : « Monter notre niveau » contre Braga, Zubizarreta est cash

Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l'Olympique de Marseille, après le tirage au sort du 16e de finale de l'Europa League contre Sporting Club de Braga : « Arsenal, c'était pire que Braga. Mais Braga est une très bonne équipe. On a joué à Guimaraes, c'est à côté, on connaît le voyage, mais il faudra monter notre niveau pour être de nouveau présent au prochain tirage. Notre qualité, c'est toujours l'équipe, notre capacité à jouer ensemble. On a joué un très bon match contre Saint-Etienne, avec la possession de balle, des attaques, des joueurs très offensifs. Et on a déjà joué des matchs plus tactiques, avec un jeu plus équilibré et plus de contre-attaques : on a plusieurs possibilités. Notre qualité, c'est l'équipe, d'être ensemble et de jouer ensemble. Nous jouons toujours à fond, on est l'Olympique de Marseille », a-t-il expliqué sur beIN Sports.