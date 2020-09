OM : Gignac agent infiltré de Marseille au mercato ?

Dans : OM.

Activement lancé à la recherche d’un attaquant capable de concurrencer Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille n’a pas encore trouvé son bonheur.

Ce n’est pas faute de multiplier les pistes. Ces dernières semaines, Marseille s’est notamment renseigné sur deux attaquants prometteurs de Ligue 1, à savoir Boulaye Dia et El Bilal Touré (Reims). Mais le club champenois, qui n’est pas nécessairement dans le besoin de vendre après avoir enregistré le départ d’Axel Disasi à Monaco pour 15 ME, se montre gourmand. Du coup, André Villas-Boas et Pablo Longoria jettent un œil aux championnats sud-américains et de deuxième division européenne (Belgique, Pays-Bas). Selon les informations de L’Equipe, l’OM est par exemple intéressé par Eduardo Macias, le petit prodige de Guadalajara au Mexique.

Une piste validée par un certain André-Pierre Gignac selon Jean-Charles De Bono, quand on sait que « APG » suit l’actualité de l’OM de près et est désormais un fin connaisseur des joueurs du championnat mexicain. « L’OM a eu un regard sur ce joueur. Et je pense qu’ils ont eu aussi des infos par André-Pierre Gignac, qui doit certainement le connaitre. Il aime tellement le club qu’il est capable sans problème de donner de bonnes infos, et surtout de vraies infos. Après, la difficulté de ces jeunes joueurs qui viennent du Mexique, c’est le temps d’adaptation. Il y a toujours le risque de mettre quelques mois à s’adapter au championnat français. C’est le seul petit bémol. Après, quand on voit les performances qu’il a pu avoir, je trouve ça pas trop mal pour un jeune joueur. Si en plus on a des infos venues du Mexique par Gignac, je pense que c’est de bonnes infos et que c’est une bonne chose que l’OM se penche dessus » a commenté Jean-Charles De Bono sur Football Club de Marseille. Reste que cette piste, aussi sexy soit-elle, est difficile financièrement pour Marseille. Car Guadalajara ne semble pas enclin à lâcher Macias pour moins de 12 à 15 ME…