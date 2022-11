OM : Gerson déterminé, un sale coup en préparation ?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est bien embêté avec le dossier Gerson pour le moment. Si le joueur veut rejoindre Flamengo, les deux clubs n'arrivent pas à se mettre d'accord financièrement.

Gerson ne veut plus entendre parler de l'OM ! Mis sur la touche trop souvent par Igor Tudor depuis le début de la saison, le Brésilien veut partir, et vite. Il n'a pas manqué de s'envoler pour son pays natal il y a quelques semaines avec comme objectif, négocier un retour à Flamengo. Et il n'a pas mis longtemps pour se mettre d'accord avec le club de Rio. Problème, les négociations bloquent entre Flamengo et l'OM. Si le club phocéen voulait 20 millions il y a quelques semaines, la direction marseillaise est disposée à baisser son prix de quelques millions. Problème, Flamengo ne veut pas dépasser une certaine somme et trouve les demandes de l'OM trop élevées. Du coup, difficile de savoir ce qu'il en sera de l'avenir de Gerson, alors que l'entraînement collectif des Phocéens reprendra le 30 novembre prochain.

Gerson, tout mais pas l'OM ?

Parabéns pelos 127 anos de história, @Flamengo.



Uma honra e orgulho poder ter participado de páginas tão vencedoras dessa trajetória.#FLA127 pic.twitter.com/0c7EeeEyaC — Gerson Santos (@GersonSantos08) November 15, 2022

Selon les informations du compte Treize013, l'ancien joueur de la Roma ne veut pas revenir à Marseille. Son but, tout faire pour forcer son départ à Flamengo, quitte à ne pas se présenter dans la cité phocéenne pour la reprise de l'entraînement. Une attitude qui devrait être sanctionnée par l'OM si elle se vérifiait. En tout cas, ce qui semble se dessiner, c'est que Gerson a bien tiré un trait sur son aventure à Marseille. Si départ il y a, Marseille devra vite être fixé, car la perte de son joueur devra être comblée, alors que les Phocéens espèrent terminer sur le podium en fin de saison. D'après la presse italienne, les dirigeants de l'OM sont toujours très intéressés par le profil de Ruslan Malinovskyi (Atalanta). Ludovic Blas (FC Nantes) est également dans les petits papiers de Pablo Longoria. Affaire à suivre, l'hiver promet d'être chaud sur la Canebière.