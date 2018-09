OM : Germain ou Mitroglou, ce buteur historique de l'OM a tranché

Dans : OM, Ligue 1.

Buteur emblématique de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang est forcément très attentif aux prestations des joueurs offensifs du club phocéen. Depuis un an, les attaquants sont régulièrement critiqués du côté de la cité phocéenne, que ce soit Clinton Njie, Kostas Mitroglou ou Valère Germain. Mais selon l’ancien international sénégalais, Rudi Garcia peut faire de l'ex-attaquant de Monaco un titulaire indiscutable de son équipe afin de tirer celle-ci vers le haut.

« Valère Germain, c'est un garçon que j'aime bien, qui se déplace très bien, toujours en mouvement, qui essaie de toujours jouer pour le collectif. Le fait qu'il marque mercredi contre Strasbourg, j'espère que ça va lui redonner confiance pour la suite et j'espère qu'il fera une bonne saison cette année » a confié dans La Provence un Mamadou Niang qui a visiblement fait son choix entre Kostas Mitroglou et Valère Germain. Un avis qui ne fera pas l’unanimité chez les supporters marseillais, lesquels se sont attachés à l’international grec. Mais le but décisif de Valère Germain face à Strasbourg mercredi pourrait faire évoluer la situation dans les prochaines semaines…