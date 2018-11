Dans : OM, Ligue 1.

Eliminé de l’Europa League, l’Olympique de Marseille pourra se concentrer sur le championnat où, là aussi, ses résultats sont plutôt décevants.

Après deux défaites consécutives face au Paris Saint-Germain (0-2) et Montpellier (3-0), le club phocéen occupe seulement la sixième place de Ligue 1, à six points du podium. Pas de quoi emballer les supporters olympiens, à commencer par Mathieu Valbuena. Le milieu offensif de Fenerbahçe doute carrément du projet de Frank McCourt et ne comprend pas pourquoi l’OM n’a toujours pas recruté le fameux grand attaquant.

« Il y a un nouveau projet, mais est-ce que ça progresse ? Je respecte beaucoup Valère Germain et Kostas Mitroglou mais à un moment donné, Marseille a besoin d'un grand numéro 9, il l'a toujours eu. Marseille a toujours connu de grands buteurs mais actuellement il n'en a pas, a regretté l’ancien Marseillais dans un entretien accordé à Football Club de Marseille. Derrière, il y a de la qualité offensive, ils ont fait un bon recrutement. J'étais content quand Luiz Gustavo est arrivé mais je trouve que cette équipe ne progresse pas. » Les deux avants-centres cités apprécieront…