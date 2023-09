OM ‍: Gattuso va se venger, l'OL est prévenu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un entraîneur pour combler le départ de Marcelino dans l’urgence, l’OM a opté pour Gennaro Gattuso.

Les noms de Christophe Galtier ou encore d’Igor Tudor avaient circulé plus tôt dans la semaine mais c’est finalement Gennaro Gattuso qui va prendre la succession de Marcelino à l’Olympique de Marseille. Libre depuis son départ du FC Valence en janvier dernier, l’ex-capitaine de l’AC Milan a très vite accepté l’offre de Pablo Longoria, qui lui a proposé le poste avec une prise de fonctions immédiate et un bail d’une saison plus une en option. Dans sa carrière d’entraîneur, Gennaro Gattuso a soufflé le chaud et le froid à l’AC Milan ou encore à Naples, deux clubs dans lesquels il a débarqué en pompier de service avant de réaliser une seconde saison plutôt correcte.

Dans l’entourage de #Gattuso, on parle d’un technicien “très motivé” et “affamé” après cette pause de plusieurs mois. Il a été très proche de l’OL, le voilà prêt à relever le challenge #OM : “Il se sent prêt à relever, le contexte actuel ne lui fait pas peur” @Eurosport_FR — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 27, 2023

Les supporters de l’OM demandent à voir ce que l’ancien pitbull de la sélection italienne peut apporter, que ce soit au niveau de la rigueur au sein du club ou au niveau de jeu, critère déterminant après l’ennui total sous Marcelino. Ce qui est certain, c’est que Gennaro Gattuso est motivé comme personne à l’idée de reprendre le travail. La preuve, l’entourage du technicien italien a confié à Eurosport que ce dernier était « très motivé » et « affamé » à l’idée de reprendre du service.

L'OL a refusé Gattuso au dernier moment

« Il se sent prêt à relever, le contexte actuel ne lui fait pas peur » indique par ailleurs son entourage, qui a confirmé à Eurosport que Gennaro Gattuso avait été tout proche de signer à l’Olympique Lyonnais. Mais John Textor a finalement mis son véto au dernier moment afin de privilégier la piste Fabio Grosso. Le passé de Lyonnais de ce dernier a joué en sa faveur, d’autant plus que John Textor ne voulait pas faire entrer Jorge Mendes dans la capitale des Gaules, le Portugais étant l’agent de Gennaro Gattuso. Autant dire que le 29 octobre prochain, Gattuso n’aura pas oublié ce refus sur le gong de l’OL au moment d’aborder l’Olympico au Vélodrome.