Gattuso roi de la lose à l'OM, merci Longoria

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore déçu en Ligue 1 ce dimanche soir en perdant face à l'OL. Gennaro Gattuso n'échappe pas aux critiques des fans et observateurs du club phocéen.

A Marseille, l'heure est grave. Une réunion de crise a même eu lieu ces dernières heures pour tenter de changer les choses. La défaite de ce dimanche soir dans l'Olympico a mis un peu plus de doutes dans les têtes phocéennes. Surtout que Gennaro Gattuso ne semble plus arriver à changer les choses. L'OM ne cesse de perdre des points sur la concurrence et ses idées de jeu sont contestées. Pour certains observateurs de l'Olympique de Marseille, l'Italien ne peut pas se dédouaner de ses responsabilités même si Pablo Longoria en a aussi. Ce n'est pas Elton Mokolo qui dira le contraire.

Gattuso, c'est plus grave que prévu

Lors d'une apparition sur Eurosport, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « 1-0, on pourrait même dire que c'est un point positif pour l'OM. Cela ne veut pas dire que l'OL a été extraordinaire mais c'est de nouveau une prestation indigente et insuffisante qui n'est pas en adéquation avec les objectifs de l'OM. Cela pose sérieusement question sur la capacité de l'OM à se redresser. Marseille est huitième du championnat et ça n'est pas neutre. Quand on regarde depuis le début de l'année 2024, l'OM n'a remporté qu'un match face à Thionville en Coupe de France. Pour moi c'est très inquiétant alors qu'on arrive sur un mois de février qui va être très chargé avec le retour des compétitions européennes. Je vais m'avancer pour Gattuso. Il est en communication de crise en disant que le match nul aurait été normal... Non ! (...) Une élimination face au Shakhtar pourrait sonner le glas de l'aventure de Gattuso à l'Olympique de Marseille. Je crains une démobilisation. Le championnat est compromis pour la Ligue des champions. Il faut insister sur le fait que quand Gattuso arrive à l'OM, l'OM n'est pas en crise sportivement. Gattuso n'a pas pris une équipe malade et en crise. Cinq mois plus tard, on regarde plus vers la 9e et 10e place. Longoria a une part de responsabilité mais Gattuso aussi. Il n'arrive pas à donner une compétitivité à l'OM. Avec Tudor, la victoire était le quotidien. Avec Gattuso, c'est la contre-performance », a notamment indiqué Elton Mokolo, qui suivra avec attention les prochaines sorties phocéennes, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa.