Révolution à l'OM, Longoria n'est plus le patron ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La fin du mercato sera très riche en révélations à l'OM, où Pablo Longoria semble avoir perdu beaucoup de pouvoir au profit de Mehdi Benatia. Le dirigeant espagnol a même fait une confidence étonnante.

L’OM a une semaine pour trouver un arrière gauche. La donne est simple depuis que Renan Lodi a quitté le club, en raison d’une très belle offre de la part d’Al-Hilal, ce qui a bouleversé les plans du club provençal. Le président espagnol ne pouvait pas dire non à une telle proposition et a accepté de laisser filer le latéral brésilien recruté l’été dernier, mais qui n’avait pas été impérial en première partie de saison. Résultat, une belle vente mais un trou à combler. Cela a été en partie fait avec Ulisses Garcia, qui arrive de Suisse comme doublure, mais l’OM se cherche désormais son numéro 1 au poste.

Les pistes se multiplient et certaines sont quasiment à l’abandon en raison de leur difficulté, comme celles menant à Adrien Truffer (Rennes) ou Bradley Locko (Brest). Deux options sont désormais de mise et elle opposent deux courants au sein de l’OM. En effet, Medhi Benatia est celui qui pousse, avec le directeur général Stéphane Tessier, pour la venue de Quentin Merlin, car un accord est tout proche d’être trouvé avec le FC Nantes, qui semble aussi avoir trouvé un remplaçant pour compenser ce départ. Pour finaliser ce transfert, le Marocain nouvellement arrivé a mis les moyens et a notamment sollicité une société d’agents, Classico Sports Management, proche de Waldemar Kita pour essayer de faire pencher la balance.

Longoria n'est plus le décideur sur le mercato

Un forcing qui s’oppose à celui de Pablo Longoria himself, qui lui milite actuellement pour le retour de Nuno Tavares. Le président de l’OM a toujours de très bons contacts avec Arsenal et rêve de pouvoir faire revenir le Portugais passé par Marseille la saison dernière. Le deal est complexe mais selon L’Equipe, Longoria se permet des confidences assez déroutantes, comme le fait qu’il n’ait actuellement plus réellement la main sur le mercato. Sous-entendu, le duo composé de Mehdi Benatia et Stéphane Tessier a pris le pouvoir et s’occupe des choix décisifs, alors que c’était la chasse gardée de l’Espagnol jusqu’à présent. Le nom du futur arrière gauche de l’OM sera visiblement indicatif sur qui a réellement le pouvoir au sein du club, et semble en tout cas confirmer que Pablo Longoria ne devrait pas faire de vieux os à Marseille une fois la saison terminée.