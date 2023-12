OM ‍: Gattuso espionne ses joueurs, zéro relâchement autorisé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM reprendra le chemin de l'entrainement le 29 décembre prochain. Gennaro Gattuso espère retrouver un groupe en forme.

Gennaro Gattuso est conscient des enjeux qui attendront l'OM en cette seconde partie de saison. L'entraineur italien ne veut aucun relâchement dans son effectif. Entre la Ligue Europa, la Coupe de France et la Ligue 1, les Phocéens ne manqueront pas de pression. Afin de repartir de la meilleure manière possible en 2024, Gattuso a donné des consignes précises à ses joueurs pendant les fêtes. Et il ne tolérera aucun écart de conduite.

Gattuso ne veut rien laisser passer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon les informations de La Provence, Gattuso a donné un programme clair à son groupe afin de le retrouver en forme à la Commanderie le 29 décembre. Parmi les recommandations, des exercices et plusieurs longues sessions de courses pour garder une bonne condition physique. Des exercices d'ailleurs surveillés de près par les préparateurs physiques de l'Olympique de Marseille. Aucun joueur n'est oublié, même ceux partis hors d'Europe comme par exemple Amine Harit, actuellement à Dubaï aux Emirats arabes unis. L'OM reprendra la compétition le 7 janvier prochain avec un match de Coupe de France face à Thionville. Hors de question pour Gattuso de passer à côté. En attendant, l'Italien et le board marseillais vont aussi devoir prévoir leur marché des transferts hivernal. L'ancien du Milan veut des renforts, notamment pour venir compléter son secteur offensif. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont au travail et des signatures sont impatiemment attendues par les fans et observateurs du club phocéen, conscients que l'effectif actuel de l'OM est trop limité pour se montrer performant sur tous les tableaux.