OM ‍: Gattuso envoie Longoria récupérer une pépite de L1 aux Pays-Bas

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'est pas du tout à la hauteur de ses ambitions depuis le début de la nouvelle saison de Ligue 1. Les Phocéens savent que l'un de leurs points faibles réside en attaque.

A Marseille, le compte n'y est pas du tout en Ligue 1. Les hommes de Gennaro Gattuso ne sont que 10e du championnat après 11 rencontres disputées. L'OM peine à se montrer convaincant collectivement et affiche toutes les peines du monde à marquer des buts. Le dernier recrutement de Pablo Longoria est vivement critiqué. Le président espagnol a récemment reconnu ses fautes et semble plus que jamais enclin à écouter les demandes de son nouvel entraineur, Gennaro Gattuso. Ce dernier désire deux nouveaux joueurs l'hiver prochain afin de renforcer son groupe avec des éléments plus en adéquation avec ses principes de jeu. Dans l'idéal, un latéral gauche et un milieu offensif seront recrutés.

Mikautadze, la bonne pioche de l'OM ?

Pablo Longoria et l'OM sont donc au travail afin de dénicher les perles rares. Certains coups intelligents devront être pensés, que ce soit pour cet hiver ou l'été prochain. D'ailleurs, un profil de joueur plait apparemment beaucoup à la direction phocéenne. Si l'on en croit les informations de La Tribune Olympienne, « l'OM surveille l'évolution de la situation de Georges Mikautadze. En manque de temps de jeu à l'Ajax, le club néerlandais pourrait être intéressé par un prêt l'été prochain et notamment en France ». A 23 ans, un prêt pour le Géorgien pourrait être une solution idoine pour se relancer, alors que le club néerlandais connait de grandes difficultés sportives cette saison. Avec le FC Metz, le joueur passé par l'OL dans les catégories jeunes avait fait sensation, surtout en Ligue 2. De quoi taper dans l'oeil de l'Ajax, qui a investi 16 millions d'euros, dont 3 millions d'euros de bonus, pour se l'offrir. Ses débuts sont pour le moment mitigés, mais l'OM ne pourra de toute façon pas en profiter tout de suite, car le Géorgien a déjà joué pour deux clubs cette saison, et ne peut donc pas en connaitre un troisième.