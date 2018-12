OM : Garétier a la solution miracle pour sortir Marseille de la crise

Dans : OM, Ligue 1.

En pleine crise, l’Olympique de Marseille est confronté à la colère de ses supporters.

Forcément agacés par les huit défaites enregistrées lors des onze derniers matchs, les fans ne reconnaissent plus leur équipe. Celle qui avait brillamment atteint la finale de l’Europa League la saison dernière. Dans son vestiaire, Rudi Garcia fait sûrement le même constat et semble en manque de solution pour redresser la barre. L’entraîneur olympien a-t-il déjà épuisé toutes ses alternatives ? Pas totalement si l’on en croit Geoffroy Garétier, qui conseille au technicien et à ses supérieurs d’améliorer leur communication.

« Il y a encore des leviers sur lesquels Marseille peut jouer. Dans sa communication, je pense que Garcia doit être plus responsable, c'est important, a commenté le journaliste de Canal+. Et on a peut-être envie d'entendre le président Eyraud. On l'a beaucoup entendu auparavant, mais pas tellement en ce moment. Il faut qu'il soit plus présent en règle générale, c'est le message qu'il envoie aux supporters. On a vendu un projet aux supporters qui se demandent ce qu'il se passe. Lorsque le navire tangue, les maîtres à bord doivent se montrer. » Possible. Mais une victoire à Angers ce samedi serait sûrement la solution la plus efficace.