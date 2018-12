OM : Gardez vos compliments, Maxime Lopez a compris la leçon

Dans : OM, Ligue 1.

Peu utilisé en début de saison, Maxime Lopez a gagné du temps de jeu ces dernières semaines.

Malgré la rude concurrence à son poste, le milieu de l’Olympique de Marseille parvient à exister dans la hiérarchie de Rudi Garcia. Et la principale raison est simple selon le minot, qui n’entre plus dans les plans de Sylvain Ripoll en équipe de France Espoirs. « Le fait de ne pas être en sélection, ça rend parfois service aussi, a confié Lopez. Cela m'a permis de rester au club, de bosser avec l'équipe. Après ça, tu te sens mieux, tu travailles avec l'équipe, le coach et ça se passe bien. » Mais n’allez surtout pas lui parler de progression !

« Je ne sais pas si j'ai franchi un cap, je n'aime pas trop dire ça parce que ça peut se retourner contre moi, a prévenu le milieu de 21 ans. En rigolant Flo (Thauvin) me dit des fois que ça fait dix ans que je suis pro ! Mais c'est vrai que ça fait cinq ans que je suis pro, j'ai presque 100 matchs en pro, donc je commence à comprendre le métier. Je prends de la maturité car je joue avec des joueurs d'expérience aussi, j'apprends tous les jours avec le coach aussi. J'ai pris en maturité dans tout, dans le jeu aussi. » Longtemps perturbé par des rumeurs l’envoyant au Real Madrid ou au FC Barcelone, Lopez ne commettra plus l'erreur de s'enflammer.