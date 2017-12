OM : Garcia veut déjà larguer le flop Mitroglou au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté pour 15ME dans l’urgence du money-time cet été, Kostas Mitroglou ne fait pas l’unanimité à Marseille. Rudi Garcia songerait déjà à s’en séparer. Dès cet hiver, si possible…

Remplaçant contre Salzbourg en Ligue Europa puis face à l’AS Saint-Etienne dimanche soir en Ligue 1, Kostas Mitroglou semble avoir épuisé son crédit aux yeux de Rudi Garcia, qui lui préfère dorénavant Valère Germain. L’international grec a eu sa chance et a marqué 2 buts en 7 titularisations. Pas suffisant pour convaincre le coach olympien, bien décidé à se séparer de l’ancien attaquant de Benfica selon les informations de L’Equipe. L’ex-manager de la Roma ne serait « pas contre l’idée de se mettre à la recherche d’un autre attaquant » pour janvier indique le quotidien national.

Problème : l’OM ne pourra pas acheter un attaquant supplémentaire sans vendre un élément offensif actuellement présent dans l’effectif. Clinton Njie et Kostas Mitroglou figurent donc en première ligne. Concernant l’international grec, « je n’ai jamais entendu parler d’un départ en interne » affirme Jacques-Henri Eyraud. Le son de cloche est similaire du côté de l’agent du joueur, qui assure que « Kostas est dans sa bulle » et qu’il « n’écoute pas les critiques ». Ce dernier ne comprend pas que son poulain puisse être jugé aussi vite par les observateurs en France. « Comment peut-on le juger alors qu’il a fait à peine plus d’un mois de compétition avec l’OM ? » s’interroge-t-il. Toujours est-il que l’avis de Rudi Garcia est décisif au mercato, l’été 2017 l’a prouvé. Et visiblement, l’ancien coach du LOSC a tranché…. Même s’il devrait tenter de relancer le Grec ce mercredi soir à Rennes en Coupe de la Ligue.