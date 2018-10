OM : Garcia se félicite de ce choix étonnant qui porte ses fruits

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a un an et demi, Rudi Garcia surprenait tout le monde en annonçant que Dimitri Payet était le nouveau capitaine de l’Olympique de Marseille. Un choix surprenant car après le départ de Bafétimbi Gomis à Galatasaray, les observateurs avaient fait de Steve Mandanda et de Luiz Gustavo les deux favoris pour récupérer le capitanat. Un an et demi après, c’est l’heure du bilan pour le coach marseillais, qui n’a pas caché sa satisfaction. Interrogé à ce sujet sur beIN SPORTS, l’entraîneur olympien a révélé que Dimitri Payet avait pris une dimension très importante dans le vestiaire. Et le brassard n’y est évidemment pas étranger…

« Partout où je suis passé, j’ai considéré mon gardien de but comme un capitaine, j’ai quand même eu Mickaël Landreau, mais j’ai toujours donné le brassard à un joueur dans le cœur du jeu. C’est plus facile pour lui d’intervenir, vis-à-vis de ses coéquipiers, mais aussi vis-à-vis de l’arbitre parce que c’est le capitaine qui doit parler au directeur de jeu. Je l’ai expliqué à Steve qui est un capitaine au quotidien et il continue à l’être. Donc pour moi il n’y avait pas de souci, mais pour lui c’était un peu plus difficile, parce qu’il a connu toutes ses années marseillaises avec le brassard. Dimitri a pris la mesure de son rôle de capitaine à l’OM. Il s’implique, il regarde comment travaille le groupe, il demande lui-même au groupe de mieux travailler, il montre aussi par l’exemple. Je savais que Dimitri avait l’étoffe. Il a de la bouteille, ça lui a aussi permis d’être plus exigeant avec lui-même. Parfois, il réagit comme un coach : quand des choses ne lui plaisent pas, il n’hésite pas à venir m’en parler ou il intervient lui-même » s’est félicité l’entraîneur marseillais, très heureux de voir l’un de ses choix porter ses fruits. Car il faut bien le dire, nombreux étaient sceptiques quand Rudi Garcia avait dévoilé l’identité de son nouveau capitaine.