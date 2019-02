OM : Garcia s'est investi à 100 % pour régler ce dossier au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En janvier 2017, l’Olympique de Marseille créait la surprise en s’offrant les services de Grégory Sertic.

Une arrivée qui avait été accueillie avec scepticisme par les supporters phocéens. Deux ans après, on comprend pourquoi. L’ancien milieu défensif des Girondins de Bordeaux ne s’est jamais imposé dans la cité phocéenne et a donc quitté Marseille pour Zurich en prêt cet hiver. Dans les colonnes du journal L’Equipe ce mercredi, on apprend par ailleurs que Rudi Garcia a œuvré pour rendre possible ce départ, lui qui partage les mêmes agents que Grégory Sertic. Un détail qui avait d’ailleurs interpellé au moment de la signature de ce dernier…

« Épaulé par JHE pendant la crise, Garcia a renvoyé l’ascenseur à ses dirigeants en s’investissant personnellement pour trouver une porte de sortie à Gregory Sertic. L’entraîneur, qui a les mêmes agents que le joueur, ce qui n’avait pas manqué d’interpeller lors de cette arrivée surprise en janvier 2017, a ainsi appelé Nantes. Mais c’est finalement au FC Zurich que Sertic, qui ne jouait plus, a atterri en prêt le 13 février, permettant d’alléger un peu la masse salariale » explique le quotidien. En attendant sans doute le retour de Sertic dans l’effectif marseillais à l’issue de la saison…