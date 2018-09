OM : Garcia raconte son déclic avec Nzonzi au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Après le départ d’André-Frank Zambo Anguissa à Fulham, l’Olympique de Marseille a réalisé un joli coup en recrutant Kevin Strootman.

L’ancien joueur de la Roma était dans le viseur de Rudi Garcia depuis plusieurs mois. Du coup, le club phocéen n’a pas hésité une seule seconde. Lorsque l’opportunité s’est présentée, grâce au champion du monde français Steven Nzonzi, la direction olympienne a foncé sur la cible prioritaire de son coach.

« Kevin est un joueur de top niveau parce qu’il a de l’expérience, de la grinta et une magnifique maîtrise du ballon. Pour nous, la possibilité s’est ouverte lorsque l’AS Roma a pris Nzonzi et j’ai vu ce transfert comme une opportunité fantastique, à ne pas laisser passer vu sa valeur », a raconté Garcia au Corriere dello Sport. Et le technicien ne regrette pas son choix après la première de Strootman sous le maillot de l’OM.

L’indiscutable Strootman

« Avec lui, on a gagné à Monaco. Strootman a démontré, même si ce n’étaient que ses débuts, toutes ses qualités, a encensé le technicien. Il donnera de l’équilibre au milieu parce qu’il nous permettra de parfois faire jouer Luiz Gustavo en défense ou de jouer à trois milieux avec un attaquant en moins. » Déjà considéré comme un titulaire indiscutable, le Néerlandais, lui, évite de s’enflammer. « Garcia sait ce qu’il peut attendre de moi et vice versa, a réagi le néo-Marseillais pour De Telegraaf. Mais comme avec tout entraîneur, si je ne suis pas bon, j’irai sur le banc. » A priori, ça ne sera pas pour tout de suite.