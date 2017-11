OM : Garcia peste encore contre l'arbitrage, mais pas que

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après la victoire contre Guingamp (1-0) : « Je suis satisfait. On est 4e. On voulait gagner, on l'a fait. Pour dire que c'était un très bon match, il aurait fallu que le score soit plus large. On ne s'est pas aidés, on n'a pas été aidé non plus car à la pause, ça doit faire 2-0. Il y a un penalty flagrant sur Luiz Gustavo. Si on n'avait pas gagné, je n'en aurai pas parlé. Mais on n'est vraiment pas aidé dans ce domaine-là. Après, on ne s'est pas aidé, puisqu'on n'a pas mis le 2e but en 2e période. Il est quand même dommage de pouvoir se faire égaliser dans les toutes dernières minutes sur un coup-de-pied arrêté ou un but chanceux ou une dernière poussée de l'adversaire comme on a pu le faire à Bordeaux, nous ».