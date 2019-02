Dans : OM, Ligue 1.

Recruté pour 12 M€ l’été dernier, Nemanja Radonjic vit une première saison compliquée à l’Olympique de Marseille.

Malgré l’enchaînement des matchs, l’ailier serbe a reçu un temps de jeu limité avant la trêve. Le début de sa phase retour semblait encourageant, notamment avec une bonne prestation face à Lille (défaite 1-2) en janvier. Mais cela n’a visiblement pas suffi pour convaincre Rudi Garcia. Chez les supporters de l’Etoile Rouge de Belgrade, son ancien club, on commence donc à s’interroger sur les choix de l’entraîneur olympien.

« On est étonné de ne jamais le voir jouer, on ne sait pas pourquoi Garcia ne l'utilise pas plus, surtout après son match contre Lille. On se demande même si Garcia n'a pas un problème avec lui, a suspecté Milan, membre du compte Twitter dédié au club serbe France Zvezda, interrogé par Le Phocéen. Ici, on estime qu'il aurait dû rester une saison de plus à l'Etoile Rouge. Il sortait de sa première saison pleine et il aurait pu confirmer, notamment en jouant la Champions League. C'est allé trop vite pour lui. »

Radonjic, ça va prendre du temps

Sans parler de la barrière de la langue, un argument utilisé par Garcia. « Il ne parle pas français ni anglais, c'est vrai, a reconnu Milan. Mais c'est assez fréquent avec les jeunes joueurs serbes qui réalisent de gros transferts à l'étranger, comme Lazar Markovic (Fulham) ou Adem Ljajic (Besiktas) à l'époque. Ce sont les meilleurs joueurs au pays, et des flops lorsqu'ils débarquent dans les grands championnats européens. Il leur faut plus de temps pour s'adapter. » En attendant, Radonjic risque de ne pas apparaître sur les feuilles de match, comme dimanche dernier à Rennes (1-1).