OM : Garcia fait honte à Marseille, il exige son départ !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Sixième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a réalisé une saison calamiteuse. Rudi Garcia ne devrait pas y résister, puisque l’annonce de son départ semble imminente. Rien de plus logique pour la majorité des observateurs, et notamment pour Ronald Zubar. Ancien défenseur du club phocéen, le Guadeloupéen reste un grand supporter de l’Olympique de Marseille. Et visiblement, Rudi Garcia lui a fait plus honte qu’autre chose cette saison. Notamment dans les confrontations face aux grosses écuries, durant lesquelles l’ancien manager de l’AS Roma a parfois été complètement dépasse tactiquement.

« Rudi Garcia n’est plus l’homme de la situation. On n’a pas atteint les objectifs et outre le fait qu’on ne joue pas forcément bien, ce qui me gêne, ce sont les carences tactiques et les défaites contre des adversaires largement à notre portée. Je me dis que son discours ne passe plus. Il faut du renouveau pour apaiser le climat dans le club, dans la ville » a déclaré l’ancien Marseillais dans les colonnes de La Provence, au moment où trois entraîneurs sont associés au club olympien pour prendre la succession de Rudi Garcia. Il s’agit de Gabriel Heinze, de Laurent Blanc et de Leonardo Jardim. Reste à voir quel coach Jacques-Henri Eyraud parviendra-t-il à convaincre.