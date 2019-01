OM : Garcia est dans la panade, Di Meco dévoile pourquoi

Dans : OM, Ligue 1.

Très critiqué par les supporters de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Rudi Garcia aurait pu inverser la tendance en gagnant le choc face au LOSC et en enchaînant ainsi un deuxième succès consécutif. Mais son équipe s’est inclinée, les espoirs de podium se sont presque envolés, et les critiques envers le coach marseillais se sont logiquement accentuées. Autant d’éléments qui font dire à Eric Di Meco que l’ancien coach de l’AS Roma va avoir du mal à retourner l’opinion. La fin de saison risque d’être longue pour tout le monde, à moins d’un inattendu sursaut durant les quatre derniers mois du championnat…

« Ça fait trois mois que t’as plus gagné un match... Tu gagnes enfin un match avec Germain sur le terrain (0-1 à Caen). Ensuite tu reçois Lille et i y a Mitroglou comme ça qui sort ? Alors qu’on ne devait plus le voir parce que la dernière fois qu’il a joué au Vélodrome, à 4 mètres du but, il a cassé le stade ! Ça, les mecs n’en peuvent plus ! Là, je n’aimerais pas être à la place de Rudi. Quand t’es comme ça, dans le viseur des supporters de l’OM, tu es mort. La saison va être très longue… J’ai peur pour Rudi et pour le président. Je ne sais pas comment ça va tourner » s’est inquiété l’ancien défenseur de l’OM, très alarmiste devant la situation actuelle de son club de cœur. Il y a de quoi…