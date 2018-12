OM : Garcia accusé d'être le responsable du fiasco Mitroglou !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Avec une moyenne d’un but toutes les 152 minutes cette saison, Kostas Mitroglou est clairement au fond du seau à l’Olympique de Marseille. De nouveau remplaçant au profit de Valère Germain ou de Lucas Ocampos ces dernières semaines, l’international grec semble destiné à quitter le club phocéen au mercato. Mais qui est le principal responsable de ce que beaucoup appellent le fiasco Mitroglou ? Spécialiste du football grec Alain Anastasakis connaît bien le n°11 de l’OM. Et selon lui, le management de Rudi Garcia est carrément néfaste à l’épanouissement de Mitroglou sur la Canebière.

« En Grèce, on est surpris. On voit bien qu'il ne fait pas les efforts pour redresser la barre, qu'il a la tête dans le sac, alors qu'on était persuadés de voir le vrai Mitroglou cette saison. D'ailleurs, au vu de son langage corporel sur le terrain, je me demande si sa blessure ne s'est pas réveillée. En tout cas, je pense que les torts sont partagés, car la gestion de Garcia n'a pas arrangé les choses. C'est étonnant de le voir marcher comme ça sur le terrain, alors qu'on le voit totalement différemment en sélection grecque, où il joue un rôle de pivot et décroche beaucoup pour aller chercher les ballons. Là, comme il est totalement introverti, il se contente de faire ce que lui demande Garcia sans jamais prendre d'initiatives. C'est dommage, parce Rui Vitoria le gérait vraiment différemment à Benfica. Il jouait juste derrière Jonas en pivot et on sentait qu'il s'éclatait. Il a quand même claqué 52 buts en 80 matches, ça ne peut pas être un hasard » a expliqué Alain Anastasakis au Phocéen. Un avis qui trouvera sans doute un écho chez les supporters marseillais, qui n’ont jamais réellement compris la logique de Rudi Garcia avec ses attaquants. S’il y en a une…