OM : Gameiro vers Marseille, la folle surprise !

Dans : OM.

Dans le but de renforcer son secteur offensif à moindre coût, l’OM discute avec Kevin Gameiro, libre de tout contrat.

Arkadiusz Milik a de bonnes chances de rester à Marseille la saison prochaine, mais qui sera la doublure du Polonais ? Le doute est total dans la mesure où Dario Benedetto est poussé vers la sortie. L’Argentin de 31 ans dispose de sollicitations en Italie, et ne serait pas non plus contre l’idée de voir ailleurs. Logiquement, les dirigeants de l’OM prospectent pour trouver un nouvel attaquant. Au vu du standing et de l’efficacité de Milik, c’est clairement une doublure que recherchent Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Selon les informations de RMC, le profil de Kevin Gameiro plaît beaucoup en interne. Et pour cause, l’ancien attaquant du PSG et de Séville est libre de tout contrat, un argument de taille dans le contexte financier actuel.

Un contrat de deux ans, Gameiro est chaud

Les discussions entre Marseille et Kevin Gameiro sont avancées et portent sur un contrat de deux saisons. Après trois ans au FC Valence, l’international français de 34 ans est emballé à l’idée de rejoindre le projet de l’Olympique de Marseille, malgré son statut d’ancien Parisien. D’autres clubs français ont approché Kevin Gameiro, mais il semblerait que le choix de l’OM soit plus ou moins définitif pour l’homme aux 13 sélections avec l’Equipe de France (3 buts). Numériquement, le natif de Senlis viendrait compenser le départ de Valère Germain, lequel a quitté l’Olympique de Marseille libre de tout contrat. Reste maintenant à voir si en cas de départ de Dario Benedetto, un autre buteur sera recruté. A ce poste, un jeune de l’OM pourrait également faire ses valises en la personne de Bamba Dieng, dont les agents s’activent pour lui trouver un contrat mieux rémunéré que celui offert par Marseille.