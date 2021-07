OM : Gameiro dit tout sur son transfert avorté

Dans : OM.

Tout proche de signer à l’Olympique de Marseille il y a quelques semaines, Kevin Gameiro s’est finalement engagé en faveur de Strasbourg.

L’ancien attaquant du PSG a signé un contrat de deux ans au Racing, son club formateur. Ce mardi, Kevin Gameiro était présenté à la presse et sans surprise, l’international tricolore n’a pas échappé aux questions sur sa signature avortée à Marseille. Tout était quasiment ficelé entre Pablo Longoria et Kevin Gameiro, mais les supporters phocéens ont subitement fait pression afin de faire capoter le deal, les Ultras de l’OM reprochant à Kevin Gameiro des propos anti-Marseillais datant de plusieurs années. Devant la presse, le nouveau buteur de Strasbourg s’est exprimé à ce sujet.

« Marseille, c’est un choix. J’ai beaucoup discuté avec le président et le coach là-bas. On sait que c'est un contexte particulier, d'autant plus quand on est un ancien Parisien... C'était un choix plus personnel, parce que je pense que les ambitions du club sont aussi très élevées là-bas. Je vous dirais tout simplement que c'est un choix personnel et c'est pour ça que j'ai refusé l'offre de Marseille » a lancé Kevin Gameiro, confirmant que tout était très bien engagé avec l’OM mais qu’il a finalement fait marche arrière.

Que les supporters strasbourgeois se rassurent, Kevin Gameiro n’est cependant pas venu au Racing en pré-retraite. « Je ne suis pas ici en pré-retraite. Je suis ici parce que j’ai encore envie de progresser et de marquer des buts pour cette équipe. Je veux montrer au président, à mes coéquipiers, au staff, qu’ils peuvent compter sur moi. Je me suis préparé de mon côté. Ce n’est pas évident de s’entraîner seul. C’est la première fois que ça m’arrive mais je me devais de rester pro et de travailler pour être prêt quand il faudra reprendre avec l'équipe » a conclu Kevin Gameiro, qui devait être présent dès samedi à l’occasion du match amical contre Francfort à 17h30.