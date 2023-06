OM ‍: Gallardo refuse de céder à l'ultimatum de Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

À en croire La Provence, Pablo Longoria avait demandé à Marcelo Gallardo de lui répondre impérativement ce mercredi concernant l'offre de devenir l'entraîneur de l'OM. Le technicien argentin n'a visiblement aucun ordre à recevoir.

« Dans le camp marseillais, on aimerait que l’Argentin donne sa réponse aujourd’hui afin d’avoir le temps de préparer la saison 2023-24 dans de bonnes conditions. "Soit il veut, soit il ne veut pas", souffle-t-on dans les rangs de l’OM ». Ce mercredi, dans un article titré : L’OM veut connaître la réponse de Gallardo aujourd’hui, le quotidien phocéen affichait la couleur. Dans la quête d’un remplaçant à Igor Tudor, l’Olympique de Marseille exigeait une réponse urgente de l’ancien coach de River Plate. Mais pour l’instant, les téléphones de Pablo Longoria et de Javier Ribalta n’ont pas sonné. Visiblement, celui que l’on surnomme La Poupée n’a pas l’intention de se faire dicter son rythme. Et c’est ce qu’a confirmé Florent Torchu.

L'OM doit encore attendre pour Gallardo

#Gallardo étudie le projet présenté par l'OM, veut savoir quel latitude il aura sur l'aspect sportif (recrutement notamment) & souhaite emmener avec lui plusieurs membres de son staff de River. Monaco l'a aussi contacté. Il réfléchit et ne prendra pas de décision sous la pression — Florent Torchut (@FlorentTorchut) June 14, 2023

Le journaliste, auteur d’une biographie de Lionel Messi et spécialiste notamment du football argentin, a rejeté l’idée d’un ultimatum donné à Marcelo Gallardo. « Gallardo étudie le projet présenté par l'OM, veut savoir quelle latitude il aura sur l'aspect sportif (recrutement notamment) & souhaite emmener avec lui plusieurs membres de son staff de River. Monaco l'a aussi contacté. Il réfléchit et ne prendra pas de décision sous la pression », prévient Florent Torchu, qui pense que les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont devoir faire preuve d’un peu de patience. Ou alors, ils devront se tourner vers un plan B encore confidentiel.