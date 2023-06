OM ‍: Gallardo a dit oui, il arrive ce soir ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’Olympique de Marseille tient son futur entraineur. Selon le médial local Le Phocéen, Marcelo Gallardo a donné son accord à Pablo Longoria et va arriver à Marseille dans les prochaines heures. Il est attendu en soirée dans la cité provençale pour finaliser les discussions et y signer son nouveau contrat. Nul doute que, malgré ce nouveau changement d’entraineur et le passé trouble de l’Argentin qui s’était fait frapper dans les travées du Vélodrome quand il était alors joueur de Monaco, cette arrivée va provoquer un bel enthousiasme sur le Vieux Port. Marcelo Gallardo arrive en effet avec une réputation flatteuse puisqu’il a tout gagné avec River Plate, et est connu pour enflammer les foules avec le jeu de ses équipes très tournées vers l’avant.