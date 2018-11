OM : Gagner encore la Ligue des champions, McCourt y croit !

Dans : OM, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Actuellement cinquième de Ligue 1, avant le match de ce dimanche soir à Montpellier, l'Olympique de Marseille a repris goût à l'Europe la saison passée, grâce à la C3. Et même si la belle histoire s'est mal terminée contre l'Atlético Madrid, l'OM a rappelé que ces épopées étaient dans ses gènes. Alors oui cette année, le parcours marseillais en Europa League est un calvaire, mais de toute façon, ce dont rêve le club phocéen et ses supporters c'est de la coupe aux grandes oreilles. Et Frank McCourt ne le cache pas, il veut non seulement revoir l'Olympique de Marseille en Ligue des champions, mais l'objectif final est de décrocher une deuxième étoile sur le maillot de l'OM.

Le président de Marseille y croit. « L'un de nos objectifs a été de prendre le contrôle du Vélodrome et de ses alentours. Un club comme l'OM se doit de posséder son propre stade. Le Vélodrome est incroyable, c'est un stade fantastique. Mais il y manque l'identité de l'OM ! Nous sommes parvenus à un accord et nous sommes dans la phase finale de négociation. Nous pourrons prochainement améliorer nos services, notamment l'accueil des fans (...) J'aimerais construire un lieu de rencontre pour les fans de l'OM. Un endroit où les gens viennent et s'engagent, participent à la vie du club. Un endroit où les gens viennent rencontrer l'OM et connaître les projets que nous réalisons, notamment avec les Marseillais. Il peut s'agir de football, mais aussi d'éducation, d'art, de musique et de bien d'autres choses : l'"OM Nation" au sens large du terme. Bien sûr, nous sommes avant tout un club de football, et notre objectif est de gagner. De gagner la Ligue des Champions ! », prévient, sur le site officiel de l'Olympique de Marseille, le milliardaire américain deux ans après le rachat du club phocéen.