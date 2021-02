OM : Futur viré, Villas-Boas se confie aux supporters

Dans : OM.

Mis à pied en attendant très certainement d’être officiellement sur le départ, André Villas-Boas a bien compris qu’il ne dirigerait pas le match face à Lens de ce mercredi.

Résultat, l’entraineur portugais est allé tout simplement faire ses adieux, que ce soit à son groupe ou aux quelques supporters qui étaient rassemblés devant le centre d’entrainement, cette fois-ci pacifiquement. AVB s’est adressé à eux dans des propos rapportés par RMC, et le futur ex-coach de l’OM leur a adressé un message de sympathie.

« Merci à tous pour votre soutien, c’était une année et demie magique, je garderai beaucoup de bons moments dans ma mémoire. L’OM est un club touchant, c’est dommage que l’histoire se finisse comme ça. Vous avez un amour pour votre club qui est spécial, j’ai appris à l’aimer de la même façon que vous. Je l’ai toujours défendu », a livré André Villas-Boas qui a connu une première année de rêve, entre des résultats au rendez-vous, une symbiose avec son groupe et les supporters, et une communication impeccable sur son amour pour le club et même pour la région, qu’il a copieusement visité. Tout s’est dégradé très rapidement cette saison, même si le Portugais part avec tout de même encore une cote de popularité importante chez les fans de l’OM.