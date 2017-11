OM : Furieux, Dugarry est écoeuré que Mitroglou pique la place de Germain

Dans : OM, Ligue 1.

Il n’y a pas que Pierre Ménès pour dire tout le mal qu’il pense de Kostas Mitroglou, l’attaquant international grec arrivé à l’Olympique de Marseille dans les ultimes heures du mercato. Ce lundi, Christophe Dugarry y est allé de bon coeur contre Kostas Mitroglou, dont il fait un énorme bug du mercato estival de l’OM. Au micro de RMC, l’ancien joueur marseillais s’est lâché, estimant qu'il était scandaleux que le Grec prenne la place de Valère Germain.

« Mitroglou c’est juste pas possible. Je regardais ses statistiques et je me demande comment ce garçon a pu marquer 15 ou 20 buts même au Portugal. Il ne fait pas un appel de balle, ses appuis sont catastrophiques, il contrôle le ballon du genou, il frappe du pied droit, malheureusement j’ai parfois raison et là c’est Brandao en moins bon. C’est catastrophique. Il n’a aucune vitesse, il n’a même pas le flair de piquer au premier poteau...franchement je suis Valère Germain sur le banc de touche, je m’arrache les cheveux. Comment Mitroglou peut jouer à la place de Germain ? C’est juste inimaginable, il est d'une faiblesse ! », s’est agacé Christophe Dugarry, visiblement pas fan de l’attaquant grec recruté tout de même pour 15ME.