OM ‍: Frank McCourt avoue être très inquiet

Par Guillaume Conte

Au chevet de l'OM pour permettre à son club d'éponger ses dettes, Frank McCourt suit l'actualité en France avec inquiétude. Cela corrobore en tout cas son grand projet qu'il met en place.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a récemment mis les choses au clair concernant son implication dans le club. Certes, l’Américain n’est pas omniprésent ou ne met plus vraiment les pieds au Vélodrome, mais il est toujours là pour donner les grandes directions, refuse tout idée de vendre le club, et vient de mettre plusieurs dizaines de millions d’euros dans les caisses pour permettre de combler le déficit et autoriser Longoria à renforcer l’équipe. Néanmoins; malgré ces derniers agissements, sa priorité est ailleurs et s’il a pris la parole ces dernières heures, c’est pour évoquer son grand combat : la refonte de l’internet.

Frank McCourt juge la situation préoccupante et pour cela, il s’appuie aussi sur ce qu’il se passe en France. Pour l’Américain, la montée des extrêmes et le résultat récent des élections européennes ainsi que la dissolution de l’Assemblée Nationale par le président Macron, sont aussi liés aux manipulations générées par les géants mondiaux de la technologie, et notamment les réseaux sociaux qui influencent énormément la population. Une situation très préoccupante à ses yeux. « Ces géants nous manipulent. Et c’est pourquoi nous voyons partout dans les sociétés libres que le monde va mal. Il y a beaucoup d’agitation, beaucoup de chaos, beaucoup de polarisation. Mais les algorithmes fonctionnent bien. Ils nous maintiennent dans cet état constant. Et il est temps de changer cela », assure celui qui ambitionne de racheter le géant chinois Tik Tok, maitre dans l’art de glaner des données sur les individus, même si la plateforme qui cartonne chez les jeunes est loin d’être la seule.

L'appui du président américain

Un projet qui a reçu de nombreux soutiens, y compris du côté de la présidence américaine puisque Joe Biden a menacé d’interdire Tik Tok dans les Etats-Unis. Frank McCourt a donc des combats bien plus importants à mener que la situation de l’OM, même si cela ne l’empêche pas de continuer à suivre l’actualité en France, et le sort de son club en s’assurant que le récent passage devant la DNCG se passe sans encombre. Et pour cela, Frank McCourt n’hésite pas à mettre la main à la poche.