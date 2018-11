OM : Franck Passi n'ose pas allumer, mais il connaît le coupable

Dans : OM, Ligue 1.

Entraîneur de l'Olympique de Marseille avant d'être débarqué au profit de Rudi Garcia, Franck Passi a toujours un regard attentif sur les performances d'un club qui lui est très cher. Et après la déroute de dimanche soir contre Montpellier, l'ancien coach de l'OM a forcément des choses à dire sur la situation actuelle de la formation phocéenne. C'est sur le site de France-Football que Franck Passi a pointé du doigt ce qui ne va pas actuellement à l'Olympique de Marseille.

Et s'il ne veut pas fustiger quelqu'un en particulier, conscient qu'il passerait alors pour un revanchard, l'ex-entraîneur de l'OM délivre un jugement très précis. « Aujourd'hui, quand on regarde la construction de l'équipe, il y a des manques, des endroits où il manque des joueurs. Ils n'ont pas remplacé Bafétimbi Gomis. Il y a eu un couac entre ce départ et l'arrivée de Kostas Mitroglou. Valère Germain a toujours été très bon dans un système à deux attaquants. Seul devant, il ne va plus marquer... À qui la faute ? Je ne cible personne, je ne tire pas sur l'ambulance. La faute est à celui qui décide de faire partir des joueurs et d'en faire entrer d'autres... C'est tout. Le problème, c'est qu'il ne faut pas terminer quatrième du Championnat quand vous êtes Marseille », fait remarquer Franck Passi, qui avait quitté l'OM en décembre 2016 après de longues négociations afin d'aboutir à un divorce à l'amiable.