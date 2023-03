OM : Flingué par les critiques, Maxime Lopez se lâche

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Ancien grand espoir du centre de formation de l'OM, Maxime Lopez n'a jamais réussi à confirmer toutes les attentes placées très tôt en lui. L'ancien Marseillais est revenu sur son passage mitigé à l'OM.

Promis à un grand avenir dès ses débuts à l'OM, Maxime Lopez avait impressionné lors de sa première saison avec le club de la cité phocéenne en inscrivant 3 buts et en délivrant 9 passes décisives. Malheureusement, après cette première année réussie sur un plan personnel, le natif de Marseille a eu du mal à enchaîner les bonnes performances, notamment à cause de l'énorme pression qui était mise sur ses épaules pour un joueur si jeune à l'époque. Désormais loin de l'OM, le joueur de 25 ans s'éclate aujourd'hui à Sassuolo, dans une équipe séduisante de la Serie A. Lors d'une interview accordée à l'émission le Club des 5, Maxime Lopez a raconté comment il avait vécu ses années marseillaises, de ses débuts à une fin mouvementée.

Du Barça à Sassuolo, la trajectoire ratée de Lopez

« Honnêtement, je n’ai aucun regret. J’ai des moments de nostalgie. Je repense à ma première année à l’OM quand j’avais 18 ans. Tout allait bien, à ce moment-là. On me parlait du Barça. Même la première année à l’OM, il y a eu des moments de creux. Mais comme j’étais le petit jeune, on y a moins fait attention. C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après, on m’a tué » a avoué celui qui a porté à 13 reprises le maillot de l'équipe de France avec les espoirs. Sous contrat avec les Neroverdi jusqu'en juin 2025, Maxime Lopez reste un joueur qui possède toujours une belle cote sur le marché des transferts. Bien qu'il soit un joueur important de Sassuolo, l'ancien milieu de terrain de l'OM reste une déception à Marseille, où on ne lui a pas vraiment donné de seconde chance dès qu'il a eu un moins bon passage. Mais sa réussite en Serie A démontre que les qualités étaient bien là pour le minot, qui avoue que son statut de joueur local ne l'a pas protégé bien longtemps des critiques.