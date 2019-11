OM : Finies les galères, Benedetto s’éclate à Marseille

Dans : OM.

Auteur de six buts en quatorze journées de Ligue 1, Dario Benedetto réalise un début de saison plus que correct pour sa première expérience en Europe.

Néanmoins, l’international argentin a éprouvé quelques difficultés pour s’acclimater à la vie marseillaise et au championnat de France. Si cela ne s’est pas vu le terrain, où il a véritablement cartonné en empilant les buts en début de saison, Dario Benedetto a confirmé une adaptation délicate au micro de Canal Plus. Une période terminée puisque « Pipa » est désormais comme un poisson dans l’eau à Marseille, où il s’est naturellement imposé comme un leader de l’équipe d’André Villas-Boas.

« La vérité, c’est qu’au début ça m’a pris un peu de temps pour m’adapter au club et à mes coéquipiers. Là, je me sens très bien physiquement. Je me suis adapté au football d’ici et à l’équipe. Je continue à travailler pour essayer de marquer à chaque match. Mais l’important, c’est que l’équipe soit bien classée à ce moment de la saison. On doit continuer de la même manière. Ce serait génial pour l’équipe de maintenir le rythme qu’on a actuellement. Le plus important, c’est qu’on continue dans les prochains matchs. Mais l’objectif principal c’est bien d’essayer de se qualifier la Ligue des champions. Il ne faut pas se relâcher » a indiqué Dario Benedetto, auteur d’un très joli but dimanche soir pour l’ouverture du score marseillaise sur la pelouse du Stadium de Toulouse.