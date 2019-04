OM : Fini les « Garcia démission », il se sent aimé à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Peu épargné pendant la crise en janvier dernier, Rudi Garcia était clairement dans le viseur des supporters à l’Olympique de Marseille.

Vu des tribunes du Vélodrome, l’entraîneur olympien était jugé comme le principal responsable de la mauvaise série. A tel point que beaucoup réclamaient son départ. Depuis, la situation s’est apaisée avec le réveil de l’OM, mais nul doute que les manifestations de colère reviendront en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions. De quoi faire réfléchir le technicien ? Absolument pas !

« A chaque fois que j'arrive dans un club, et ça n'a pas changé quand je suis arrivé à Marseille, je travaille comme si j'allais y rester toute ma carrière. Tant qu'on veut de moi et que ça se passe bien… Je me sens très bien ici », a confié Garcia au média Le Phocéen. Serein, le coach sous contrat jusqu’en 2021 l’est également lorsqu’il évoque les 8 points de retard sur le podium de Ligue 1.

Garcia y croit toujours

« L'an passé, ça a été fantastique. (…) Cette année, c'est un peu plus compliqué mais la saison n'est pas terminée. On fera les comptes à la fin, a-t-il prévenu. Si on veut un club assez tranquille pour ne pas vivre d'émotions, on ne vient pas à l'OM. Moi, j'avais envie de vivre ces grandes émotions et montrer aussi que, quand c'est plus difficile, on peut tenir le cap. » Un message positif comme pour inciter les fans à rester derrière leur équipe.